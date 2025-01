O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículo - Reprodução

O assalto ao BRT foi registrado por câmeras de segurança do veículoReprodução

Publicado 04/01/2025 20:36

Rio - Dois suspeitos de participarem de um assalto a passageiros de um ônibus do BRT, no dia 28 de dezembro, foram presos, neste sábado (4). A dupla se juntou a outros dois, que já haviam sido detidos nesta sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos, após diligências de agentes do BRT Seguro, se apresentou na 35ª DP (Campo Grande). Ele foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar esclarecimentos. O segundo, de acordo com a corporação, se apresentou diretamente na 16ª DP.

Além deles, um adolescente, que também teria participado do roubo, procurou a 5ª DP (Mem de Sá), depois da repercussão sobre sua identificação e diligências para localizá-lo. O jovem foi levado para a 16ª DP, onde prestou depoimento. A delegacia pediu a busca e apreensão do adolescente.

No assalto, ocorrido no dia 28 de dezembro, que foi filmado por câmera de segurança do coletivo, sete bandidos, dois armados com pistolas e dois com facas, renderam passageiros e roubaram pertences das vítimas. O crime aconteceu no corredor TransCarioca, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na Zona Oeste.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança flagraram criminosos roubando passageiros dentro de ônibus do BRT, nesta sexta-feira (28).



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/eLFce76jMh — Jornal O Dia (@jornalodia) January 2, 2025

A 16ª DP, com auxílio das equipes do BRT Seguro e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), segue investigando o caso a fim de identificar o sétimo envolvido, bem como localizar e responsabilizar todos os criminosos.