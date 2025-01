Mãe e padrasto são presos por morte de bebê de 11 meses - Reprodução

Mãe e padrasto são presos por morte de bebê de 11 mesesReprodução

Publicado 30/01/2025 10:30 | Atualizado 30/01/2025 13:27

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (30), Sidney da Silva Ferreira, de 20 anos, suspeito de matar o enteado de apenas 11 meses. A mãe da criança, Rayane Cardoso, também foi presa, mas por omissão de socorro. O crime aconteceu na última terça-feira (28).

De acordo com os agentes da 21ªDP (Bonsucesso), a investigação teve início após a vítima dar entrada na UPA da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, apresentando diversos hematomas pelo corpo. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou lacerações e rupturas em órgãos internos da criança.

Na ocasião, o menino foi levado desacordado pela própria mãe ao hospital. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que ele deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória, com sinais de trauma cranioencefálico, que consiste em lesões na cabeça. Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu.

Segundo relatos nas redes sociais, a criança era agredida e maltratada pelo casal. Um vídeo divulgado por parentes mostra a criança chorando na porta de casa após supostamente ter sido deixado sozinho. "Quem conhece sabe, várias e várias vezes já deixou os dois filhos sozinhos em casa e foi para rua, já deixou a porta da casa aberta e ele quase caiu da escada. Que aperto no coração em imaginar o que esse menino sofreu na mão dela", disse um comentário.

De acordo com a Polícia Civil, Sidney afirmou que o enteado havia caído da cama e batido a cabeça. Posteriormente, em depoimento, ele apresentou outra versão, de que caiu sobre o bebê quando descia uma escada, chegando a quebrar o celular. No entanto, a narrativa não foi confirmada, uma vez que o acusado não apresentava lesões e o aparelho não tinha tela quebrada.



Já mãe do menino chegou a alegar que era vítima de violência doméstica e desconfiava que os filhos eram agredidos por ele. Ela também deve responder por homicídio.

Antes de ser presa, Rayane fez um relato nas redes sociais negando as acusações de que teria agredido o próprio filho. "Peço que respeitem a dor de uma mãe que perdeu um filho recentemente. Vim em efeitos de remédios não para me justificar, mas para pedir que parem de contar histórias que não existem! Só a perícia vai afirmar o que houve com meu filho e quem me conhece e estava comigo sabe o que realmente aconteceu e que eu não estava presente", disse.



Por fim, a jovem culpou o então namorado. "Eu ainda tô desacreditada que alguém possa ter feito uma crueldade tão grande com uma criança, mas a verdade vai chegar e eu estou ansiosa por esse momento. Quem me conhece sabe o quanto eu amava meus filhos e nunca seria capaz de matar ninguém muito menos um ser que eu gerei. Quando eu o peguei nos braços do meu ex-companheiro ele ainda estava respirando mas não resistiu", contou.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa do casal. O espaço está aberto para manifestações.