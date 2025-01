Luis Carlos Kaká, mestre de harmonia da Vila Isabel - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2025 15:20 | Atualizado 29/01/2025 17:50

Rio - Morreu nesta quarta-feira (29), Luis Carlos Kaká, diretor de harmonia da Unidos de Vila Isabel. A informação foi anunciada nas redes sociais da escola de samba, que transferiu o ensaio de rua desta quarta para o domingo. A causa do falecimento não foi divulgada, assim como local e horário da despedida.

"O G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel comunica com profundo pesar o falecimento do nosso Harmonia, Luis Carlos, conhecido como Kaká. Desde que ingressou na nossa agremiação, em 1974, Kaká dedicou décadas de amor e dedicação à nossa escola. Em 2005, passou a integrar o Departamento de Harmonia e, a partir de 2015, assumiu com comprometimento a função de apresentar os casais de mestre-sala e porta-bandeira", comunicou.

A azul e branco relembrou uma declaração de Luis Carlos sobre o amor pela escola. "Ser Vila Isabel é uma paixão que não se explica. Apresentar o casal de mestre-sala e porta-bandeira é muito amor. Quando você assume a função de harmonia, é preciso ter muita responsabilidade porque o diretor é o primeiro a chegar e o último a sair. Agora, apresentar o casal da escola que você ama e ver a bandeira sendo desfraldada na frente de um jurado é incomensurável. É uma coisa de louco ver seu pavilhão rodando. Me faz chorar, como já aconteceu em alguns carnavais. Só que eu não posso ficar chorando que nem um bobo. Aí eu passo a mão no olho, e vamos em frente!"

No fim, a Vila Isabel expressou a importância do diretor de harmonia. "Kaká nos deixa um legado de dedicação, respeito e amor pelo nosso pavilhão. Neste momento de dor, abraçamos todo o Departamento de Harmonia e mandamos as nossas condolências aos amigos, familiares e parentes."