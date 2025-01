Daniele Hypolito - TV Globo

Daniele HypolitoTV Globo

Publicado 29/01/2025 18:51

Rio - O almoço especial após o Big Fone gerou debates acalorados no BBB 25. Durante a conversa, os participantes falaram sobre estratégias e relembraram situações envolvendo Diego e Daniele Hypolito.

Renata mencionou um episódio sobre a divisão dos quartos e afirmou que Diego e Daniele combinaram votos. "Foi eles que falaram que combinaram voto”, disse Renata. Daniele, que estava na sala ao lado, reagiu imediatamente: "Não foi nada disso”, rebateu.

A conversa evoluiu para outro ponto, quando Daniele relembrou um momento em que tentou se aproximar de um grupo de sisters, mas foi afastada. No Quarto Nordeste, após o almoço, Camilla aconselhou Daniele e Diego sobre como estavam jogando: "Vou falar de novo o que falei pra você e o Diego: estão dando tiro no próprio pé. Todas as vezes que nós falamos foram pra proteger vocês, vocês foram lá e abriram o jogo pra elas".

O aviso de Camilla sugeria que os irmãos poderiam ter revelado informações sobre votos a Eva e Renata. Diante das críticas, Daniele negou que tenha exposto estratégias do grupo: "Não abri o jogo. O que falei foi o seguinte: ‘A gente votou em vocês para nos proteger’. Eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas não falamos nada disso. O Diogo viu a hora que o Diego foi conversar com você e o Mateus, que a gente disse que não votaria nas meninas nesse momento, que votaríamos no Edy e na Raissa".

Ela também afirmou que não houve qualquer pressão do Quarto Nordeste sobre os votos: "Em nenhum momento colocamos daquele jeito. Falamos que a gente gostou de estar ali porque pensávamos em imunizar um de vocês três. Em nenhum momento a gente falou que estava sendo coagido por vocês pra votar nelas".