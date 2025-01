Deputada Érika Hilton e a rainha de bateria Mayara Lima durante festa de lançamento do samba-enredo do Tuiuti - Thais Brum/ Divulgação

Deputada Érika Hilton e a rainha de bateria Mayara Lima durante festa de lançamento do samba-enredo do Tuiuti Thais Brum/ Divulgação

Publicado 27/01/2025 18:07 | Atualizado 27/01/2025 18:08

Rio - O Carnaval do Rio será marcado pela participação de lideranças trans no desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Entre os destaques, estão as deputadas federais Érika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG), além de outras figuras históricas e ativistas trans que estarão presentes na Marquês de Sapucaí. O desfile ocorrerá na última noite de apresentações, na terça-feira, 4 de março.



A agremiação, que será a segunda a se apresentar, trará o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos. O tema homenageia Xica Manicongo, considerada a primeira travesti não indígena documentada no Brasil.



Além de Hilton e Salabert, estarão presentes a vereadora Amanda Paschoal (PSOL-SP), a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB-RJ); Jovanna Baby, fundadora do Fonatrans (Forúm Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros); Bruna Benevides, primeira travesti que se assumiu na ativa da Marinha do Brasil e presidente da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais); Eloina dos Leopardos, tida como a primeira pessoa a ocupar o cargo de rainha de bateria no carnaval carioca.



Entre os nomes confirmados, também estão a atriz e cantora Angela Leclery; Divina Aloma, atriz transformista e atuou como passista do Sargentelli; Keila Simpson, ativista e 1ª travesti doutora honoris causa do país pela UERJ; Valéria Barcelos, Cantora e Atriz,que recentemente trabalhou na novela 'Terra e Paixão'; Gilmara Cunha, ativista LGBTQIA+; ) Indianarae Siqueira, fundadora da CasaNem; Renata Carvalho, atriz; Megg Rayara, 1ª travesti negra a alcançar o título de Doutorado no País, pesquisadora, professora da UFPR; Symmy Larrat, 1ª Travesti Secretaria Nacional LGBTQIA+ do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania.



Mais personalidades se juntam ao desfile, como: Denise Taynah, do programa Rio sem LGBTIfobia; Andrea Brazil, Ex-Presidenta da ASTRAL (mais antiga ONG trans do Brasil); Jacqueline de Jesus, Doutora, pesquisadora, psicóloga; Deborah Sabara, Ativista e Primeira Travesti a ocupar o cargo de porta bandeira no Brasil pelo Carnaval Capixaba; Luana Rayala, Bibliotecária; Linda Brasil, Deputada Estadual em Sergipe; ) Isa Silva, Estilista trans Baiana; Juhlia Santos, Vereadora em BH; Joyce Alves, Primeira travesti a ocupar um cargo de pro-reitora no país na UFRRJ; Monique Reis; presidente e fundadora da escola Imperatriz do Morro (SP); Neon Cunha, Travesti que sobreviveu às operações policiais rondão e tarântula; e Marcia Daylin, primeira bailarina trans do Theatro Municipal de SP.