Publicado 27/01/2025 14:27 | Atualizado 27/01/2025 14:28

Rio - A atriz Gabz, protagonista da novela "Mania de Você", da TV Globo, visitou o barracão da Portela na última quinta-feira (23). A artista foi recepcionada pelo presidente Fábio Pavão. Procurada, a escola, no entanto, não confirmou se ela vai desfilar na Sapucaí, e afirmou que se tratou apenas de uma visita. "Foi fazer uma visita ao barracão".

Portela irá desfilar na terça-feira com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento". Recentemente, o cantor compartilhou a emoção de estar sendo exaltado pela agremiação . "Tudo nessa linda homenagem da Portela me emociona demais, e eu não vejo a hora de desfilar e ver a minha história contada pelos lindos olhos dessa gigante do carnaval, e ao lado de todos vocês", declarou.