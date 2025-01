Viviane Araujo - Webert Belicio / Agnews

27/01/2025

Rio - Viviane Araújo, de 49 anos, mostrou todo seu samba no pé no ensaio de rua do Salgueiro, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na noite deste domingo (26). De blusa vermelha - com o símbolo da escola-, shortinho jeans e boné, a rainha de bateria da agremiação se esbaldou e demonstrou muita simpatia. Ela ainda atendeu a alguns pedidos de fotos dos fãs.

Musa da escola, Rebecca também participou do ensaio. Para a ocasião, a cantora usou uma blusa com pedrarias e um short bem pequenininho. Thaís Vasconcellos, mulher de Ferrugem, também caprichou no look para cair no samba. Ela é semi-destaque da vermelha e branca. Outros famosos que estiveram no local foram Xande de Pilares e Carla Cristina Cardoso.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.