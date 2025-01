Conceição Evaristo é anunciada para o desfile da Mangueira - Bruno Jungmann / Reprodução Instagram

Publicado 27/01/2025 12:48

Rio - Conceição Evaristo aceitou o convite para desfilar pela Estação Primeira de Mangueira no Carnaval de 2025. A notícia foi divulgada pela agremiação, nesta segunda-feira (27), em uma publicação feita no Instagram. A escritora Brasileira esteve no barracão para confirmar sua presença e ver de perto os preparativos da verde e rosa.

"A Estação Primeira de Mangueira recebeu no Barracão da escola, Conceição Evaristo, uma das principais escritoras e linguistas brasileira. O motivo? Nossa agremiação realizou convite oficial para que nossa querida griot e grande orgulho do povo preto e da favela desfile conosco em 2025", disse a escola.

Conceição foi recebida pelos diretores da agremiação. "Conceição Evaristo recebeu em sua Casa Escrevivências, em representação à presidenta Guanayra Firmino, a pesquisadora do enredo Sthefanye Paz e a Vice-Presidente de Projetos Especiais, Rafaela Bastos. Depois dirigiu-se ao Barracão da Verde e Rosa e recebida pela Diretora de Barracão Tânia Bisteka, o Diretor de Carnaval, Dudu Azevedo e o historiador, Renato Moço".

Mangueira agradeceu pela oportunidade de ter a escritora no próximo desfile. "Nesta oportunidade, Conceição Evaristo foi apresentada a proposta de desfile para 2025, ao desenvolvimento do enredo pela pesquisadora Sthefanye Paz e disse o tão amado 'sim'. A Estação Primeira de Mangueira agradece e saúda a matriarca das paixões literárias", concluiu.

A Mangueira encerrará o desfile de domingo com o enredo "À Flor da Terra: o Rio da Negritude entre Dores e Paixões". A apresentação destaca a presença bantu no Rio de Janeiro, particularmente no Cais do Valongo, principal ponto de chegada de africanos escravizados, e suas contribuições culturais e sociais para a cidade.