Publicado 27/01/2025 09:32 | Atualizado 27/01/2025 09:41

Rio - Após cerca de sete anos afastado do Carnaval, Luiz Claudio Ribeiro, filho de Laíla, retornará à Sapucaí com a missão de conduzir o 1° casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, Claudinho e Selminha Sorriso, no desfile de 2025, que terá seu pai como enredo. Luiz Claudio atuou na harmonia e evolução da escola por quase 20 anos ao lado do mestre, com quem aprendeu tudo que sabe.

"Estamos trabalhando incansáveis para garantir os 40 pontos. Estar ao lado dessa dupla antológica será um prazer enorme, mas exercer esta função se torna ainda mais especial em um Carnaval onde o homenageado é meu pai, que também ocupa o lugar de ídolo", afirmou ele.



Nas redes sociais, Selminha também comemorou. "É uma alegria ter perto de nós esse querido amigo e filho do nosso mestre".



"Muita felicidade em ver o meu filho de volta na harmonia da escola, assim como meu marido fez por toda a vida. Será emocionante demais!", exalta Marli da Silva, viúva de Laíla.

Segunda a desfilar na segunda-feira de Carnaval, a Beija-Flor levará para a Avenida o enredo "Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo.