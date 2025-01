Viviane Araújo e Giovana Cordeiro - Webert Belicio/ Agnews

Viviane Araújo e Giovana CordeiroWebert Belicio/ Agnews

Publicado 26/01/2025 09:26

Rio - Giovana Cordeiro, de 28 anos, marcou presença no ensaio do Salgueiro, neste sábado (25), após ser confirmada no desfile da agremiação no carnaval deste ano. A atriz, que já é musa da Porto da Pedra na Série Ouro desde 2024, será semi-destaque no abre-alas da Vermelho e Branco tijucana.

fotogaleria

Para a ocasião, Giovana apostou em um vestido todo vazado, que valorizava suas curvas. Ela ainda deu um show de samba no pé e simpatia ao ser apresentada para a comunidade. Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araujo recebeu a atriz em seu camarote e as duas posaram juntinhas para fotos.

No ensaio, Vivi tocou tamborim, mostrou todo seu samba no pé e trocou vários beijos com o marido, Guilherme Militão.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.