Publicado 26/01/2025 12:15

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, apostou em um look bem estiloso pra um esquenta de carnaval em São Paulo, neste sábado (25), e, como de costume, atraiu todos os olhares. Usando um vestido coladinho, com detalhes e acessórios de flores, a apresentadora esbanjou beleza e boa forma. Simpática, a mulher de Nicolas Prattes posou para uma série de fotos no local.

Com a bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina deu um show de samba no pé no evento do camarote de uma marca de cervejas. Ela ainda atendeu aos pedidos de fotos dos fãs na ocasião.

"No dia do aniversário da cidade que me acolheu, transformou minha vida e realizo muitos sonhos, fui sambar com minha amada bateria Ritmão - Gaviões da Fiel - na esquina da Ipiranga x São João. Viva São Paulo! Eu te amo. E vamos com tudo", escreveu ela no Instagram, ao mostrar sua produção.

Thelma de Assis, Leona Cavalli, Mari Palma, Jorge Aragão também estiveram no evento.