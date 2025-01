Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente fazem ensaio técnico na Sapucaí

Rio - A contagem regressiva para o Carnaval começou na noite deste sábado (25), na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio. As arquibancadas receberam as torcidas das escolas Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente de Padre Miguel, que abriram os ensaios técnicos.



Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade, exibiu o físico em um look todo prateado. Jaquelline Grohalski, musa da Unidos de Padre Miguel, escolheu vermelho para combinar com a cor da escola em uma roupa cheia de brilho e plumas.



Durante o ensaio, a Unidos da Tijuca prestou uma homenagem à cantora Lexa, que, devido a complicações de saúde e uma gravidez de risco, precisou se afastar do Carnaval. Na arquibancada, uma bandeira com a imagem da artista e a mensagem "Família Tijucana" foi erguida, reafirmando o carinho e apoio à rainha de bateria, que ocupa o posto desde 2020.

