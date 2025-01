Bloco ’Omelete da Gracyanne’ estreia nas ruas do Rio - Divulgação

Bloco ’Omelete da Gracyanne’ estreia nas ruas do RioDivulgação

Publicado 25/01/2025 15:59

Rio - O bloco "Omelete da Gracyanne", estreou neste sábado (25), na Zona Sul do Rio, após a repercussão da dieta da musa fitness no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A celebração conquistou dezenas de foliões em sua primeira edição, e a equipe da influenciadora se manifestou sobre o movimento nas redes sociais.

fotogaleria

"Já é Carnaval no Rio de Janeiro e hoje simplesmente foi pra rua o bloco 'Omelete da Gracyanne'. Nota dez pra criatividade! Temos certeza que se a Gra não tivesse confinada, ela estava nesse bloquinho com vocês! Se rolar de novo, o time da Gracyanne inteiro vai atrás, hein?!", disse a equipe.

Organizado de maneira informal, o bloco teve como destaque um estandarte criativo, decorado com caixas de ovos, omeletes e pintinhos, símbolos que remetem ao tema e ao 'emoji' da sister no reality show. Os participantes entraram no clima com roupas em tons quentes e adereços temáticos, como tiaras, fantasias de ovos e omeletes, que garantiram a originalidade do evento.