Riotur anuncia cancelamento do Bloco da Lexa em 2025Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 17:50

Rio - A Riotur anunciou nesta sexta-feira (24) o cancelamento do Bloco da Lexa, que sairia no dia 16 de fevereiro no Centro do Rio. A decisão foi divulgada nas redes sociais da entidade com votos pela recuperação da cantora do quadro de pré-eclampsia apresentado aos seis meses de gestação.

"A Riotur deseja uma plena recuperação à cantora Lexa, que sempre abrilhanta o nosso Carnaval com sua alegria e talento. Neste momento, compreendemos a importância de priorizar a gestação e informamos que, infelizmente, o bloco da Lexa não sairá no Carnaval 2025. Estamos torcendo para que ela se recupere plenamente e volte com toda a energia, abrilhantando seu megabloco em 2026", comunicou.