Rio - A cantora Lexa foi internada em estado grave na manhã desta segunda-feira (20/1), em São Paulo. O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, confirmou a informação e afirmou que a decisão de permanecer ou não no Carnaval caberia à artista. "A escolha de se manter no Carnaval seria da própria cantora", declarou.



Segundo o portal LeoDias, a condição de saúde da filha da cantora é delicada. Fernando Horta informou que não há planos para substituí-la no posto de rainha de bateria. "Ainda terão muitos outros carnavais", disse ele à família da artista, reforçando a necessidade de focar na recuperação.Lexa utilizou as redes sociais para compartilhar um comunicado com fãs e seguidores: "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança", escreveu.A artista agradeceu o apoio da escola de samba. "Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) pra toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer".Em outro trecho, Lexa enfatizou a importância da maternidade. "Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora... esse é o meu maior foco. Brigada @gresutijuca ... nunca será segredo o quanto eu te amo".A publicação da cantora recebeu diversas mensagens de apoio e desejos de recuperação. A apresentadora Tati Machado comentou: "Ser rainha é isso, priorizar o que precisa ser priorizado neste momento. Faça o melhor por vocês duas e pela família linda que estão construindo. E saiba que tô aqui pro que precisar". O perfil oficial da Grande Rio também deixou uma mensagem: "Vem com saúde, Soso!". Uma fã escreveu: "Em nome de Jesus você e a bebê ficarão bem".Os próximos dias serão essenciais para a recuperação da bebê. A família de Lexa acompanha de perto a evolução do quadro de saúde da criança.