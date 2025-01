Giovanna Antonelli e Murilo Benício - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli e Murilo Benício Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 20:55

Rio - Murilo Benício, de 53 anos, divertiu seguidores nesta terça-feira (21) ao reagir ao convite feito pela ex-mulher, Giovanna Antonelli, de 48, para ser sua dupla no Big Brother Brasil. A brincadeira entre o ex-casal começou, pois este ano os participantes do BBB 25 estão jogando em duplas.

"Gente, vocês viram essa coisa da Giovanna falando do Big Brother? Eu não respondi até agora porque ela sabe que eu ia ficar grilado. Eu deixei passar, porque eu falei: 'A Giovanna comigo no Big Brother...", começou dizendo em um vídeo publicado no Instagram.

"Eu tive um pesadelo com o Big Brother, mas não vou contar tudo. Começou meu pesadelo comigo acordando dentro da casa e dizendo: 'Meu Deus do céu, como eu aceitei fazer isso?'. Eu via umas câmeras vindo até mim e falava: 'Giovanna'. No final do pesadelo, eu já estava assim: 'Meu Deus do céu, de que lado o Brasil vai ficar do lado?'. Porque eu já estava arrumando confusão com todo mundo", acrescentou.

Segundo o ator, ele também teve outro grande medo no sonho: "Qual o pesadelo de qualquer pessoa que entra no Big Brother? Ser eliminado na primeira semana. Agora eu te pergunto: quando foi que eu fui eliminado?". Murilo falou que seu pesadelo foi tão real que às vezes ele tem a sensação de que de fato participou da atração. "Eu sou um sobrevivente", brincou.

Os seguidores já ficaram sonhando com a dupla confinada no BBB. Murilo e Giovanna se aproximaram nas gravações de O Clone e viveram um relacionamento de 2002 a 2005. Os atores chegaram a se casar e têm um filho juntos, Pietro. "Figuras!!! Adoro vocês dois!!!", disse uma pessoa. "Murilo e Giovanna seriam campeões", comentou outra. "A Giovanna deixa o homem bugado", acrescentou mais uma.

"Topa, Murilo?"

Há alguns dias, a atriz disse que chamaria o ex-marido para ser sua dupla no BBB 25. "Facilitaria muito a minha vida eu levar logo o pai do meu filho, porque qualquer coisa que eu tenha que resolver do meu filho, a gente pode resolver ali", brincou. "Fora que o Murilo é bom também porque continua mantendo o humor da casa lá em cima. Topa, Murilo?", questionou.