Maria Beltrão Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 18:30

Rio - Maria Beltrão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de cliques aproveitando o seu dia de lazer.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista e apresentadora do programa 'É De Casa', da TV Globo, aparece usando um biquíni sem alças preto, enquanto aproveita o dia ensolarado para se refrescar em uma piscina.

Além de esbanjar beleza ao fazer várias poses, Beltrão mostrou algumas peças de artes que estavam próximo ao local que ela estava nadando. "Piscina com arte. 1: Franz Weissmann; 2: Rubens Gerchman; 3: Bruno Giorgi; 4: Jackson Ribeiro; 5: Jackson Ribeiro; 6: Amilcar de Castro; 7: Amilcar de Castro; 8: Paulo Roberto Leal", escreveu a famosa na legenda da publicação.



O post recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Quase a garota do fantástico", brincou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Deslumbrante", afirmou mais uma.