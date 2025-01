Chay Suede e Laura Neiva aproveitam praia com os filhos - Dan Delmiro | Agnews

Publicado 21/01/2025 16:26

Rio - Chay Suede e Laura Neiva aproveitaram a ensolarada terça-feira (21) para curtir a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos Maria, José e Ana. O casal foi fotografado aproveitando o momento em família na zona sul da cidade.



Durante o passeio, Chay entrou no mar com as crianças, enquanto Laura permaneceu na areia acompanhando de perto. A família passou momentos de lazer à beira-mar.