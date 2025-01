Fernanda Torres conquista o Globo de Ouro - AFP

Publicado 21/01/2025 09:54 | Atualizado 21/01/2025 09:57

Rio - Fernanda Torres conquistou mais um troféu para sua coleção! Dessa vez, ela ganhou o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) na categoria Melhor Atriz de Cinema pela atuação em "Ainda Estou Aqui". A lista dos vencedores foi divulgada na segunda-feira (20) em assembleia-geral, realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo.

O longa, dirigido por Walter Salles, ainda levou o prêmio também na categoria Melhor Filme.

“A APCA caminha para seus 70 anos em constante crescimento e celebrando as artes em 11 categorias, de forma completa e diversa. Neste ano, tivemos a volta da categoria de Música Erudita que por muitos anos fez parte da APCA e esteve ausente nas últimas premiações”, afirma a diretoria da APCA.

A entrega dos troféus na 69ª cerimônia de premiação está prevista para o mês de abril, em data ainda a ser confirmada, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em uma parceria entre a Associação Paulista Amigos da Arte e Secretaria de Estado da Cultura.

Expectativa de indicação ao Oscar

Após vencer o Globo de Ouro como Melhor Atriz, a expectativa dos brasileiros agora é que Fernanda Torres seja indicada na mesma categoria ao Oscar.

O anúncio oficial dos indicados do Oscar sairá nesta quinta-feira (23). Dois dos principais veículos de imprensa em Hollywood, as revistas The Hollywood Reporter, o THR, e Vanity Fair estão confiantes que "Ainda Estou Aqui" será indicado em pelo menos duas categorias ao principal prêmio mundial de cinema.

"Ainda Estou Aqui" se passa no Brasil de 1971, época da ditadura militar e é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A história acompanha a busca dessa mãe de cinco filhos pelo seu marido, Rubens Paiva (Selton Melo), que desapareceu após ser sequestrado por miltares.