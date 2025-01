Roberta Miranda sofreu ataques após criticar Jão - Reprodução

Roberta Miranda sofreu ataques após criticar Jão Reprodução

Publicado 20/01/2025 21:43

Rio - Roberta Miranda reclamou nesta segunda-feira (20) dos ataques que sofreu dos fãs de Jão depois de comentar sobre o tempo que o cantor revelou em entrevista ao "Fantástico" que pretende tirar da carreira. Tudo começou quando a sertaneja criticou a nova geração de artistas e lembrou as dificuldades em sua trajetória.

fotogaleria "Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… apertou, explode! Uma pena ver tantos com tanta pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos. Há 40 anos, não tinha o luxo de hoje e nada de investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca e o som, nem se fala. O que restava era talento, gogó, raça e amor à arte", escreveu a cantora.

Jão respondeu ao comentário e falou sobre artistas que vivem de glórias do passado. "Poxa, Roberta Miranda, eu te adoro e acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco muito fortemente, há muitos anos. Construí tudo com meus amigos sem a ajuda de grandes investidores, pai famoso ou qualquer coisa do tipo. "Mas, eu não quero ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos porque já não tenho o que dizer. Eu quero viver e cantar sobre o que vivo, minha estrada é longa", rebateu.

"Você mais do que ninguém sabe como essa carreira é e se hoje eu tenho o privilégio de poder tomar um tempo pra desacelerar e trazer um trabalho melhor e maior pro meu público, foi porque eu trabalhei sem descanso durante 10 anos. As coisas mudam e que bom que mudam, viver de passado é muito ruim. Mas obrigado pelas palavras, sei que foi de coração".

Em seguida, Roberta Miranda colocou um fim no assunto e explicou que se referia ao desgaste citado por vários cantores. "Tudo que falo vira um inferno e crítica. Na real, quis chamar atenção para o número de artistas da nova geração que está adoecendo. Só isso! Não é sobre Jão. Falo sobre a minha experiência. Não tenho nada a ver com a vida dos meus colegas mas não deixo de me preocupar! Existe em mim um carinho por todos".