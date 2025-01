Davi Brito rebate críticas por assumir namoro - Reprodução/Instagram

Davi Brito rebate críticas por assumir namoro Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2025 19:03

Rio - Davi Brito respondeu os comentários sobre o relacionamento com a dentista Adriana Paula. O campeão do "BBB 24" pediu que os seguidores respeitem as decisões que ele toma em sua vida pessoal.

"Eu fico abismado, porque eu sei que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu fico triste porque vejo nos olhos das pessoas, após o 'Big Brother', uma certa cobrança. As pessoas ultrapassam o limite do respeito, porque elas entendem assim 'Ele chegou num lugar que eu não consegui chegar, então eu votei nele e tenho direito de falar'", disse.

"Se você não impõe respeito às pessoas, nem você se respeita. Se você abre sua boca pra denegrir a imagem de uma pessoa, isso não tá falando nada de mim não, mas de quem é você e seu caráter. Quero deixar um recado pra você que é fofoqueiro, que fala mal da minha vida e de mim. Gente, já acabou o 'BBB24', já estamos em 2025 e o povo ainda continua falando de mim, me difamando, mas já acabou, e eu já ganhei".

O influenciador reafirmou que ninguém irá impor o caminho que ele deve seguir. "Tem um bocado de abestalhado que fica falando da minha vida… se eu namoro fala, se eu termino fala, se eu piso ali fala, se eu bebo fala… tudo o que eu faço, fala. Vocês não pagam minhas contas. Chega de perseguição já, todo dia uma besteirinha que eu faço fica postando, tá achando que eu vou me matar? Tá achando que vou botar uma pistola na minha cabeça e atirar? Nunca vou fazer o que vocês querem. Enquanto vocês tão se matando aí eu tô vivendo a minha vida", concluiu.