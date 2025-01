Luiza Possi - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 17:14

Rio - Luiza Possi, de 40 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para revelar que passará por um procedimento nas cordas vocais. Embora não tenha especificado o motivo da cirurgia, ela detalhou o processo de recuperação, que exigirá dela cinco dias de silêncio absoluto.



"Hoje à noite vou fazer um procedimento nas cordas vocais, eu vou ter que ficar cinco dias em silêncio absoluto, então não vou poder passar aqui com tanta frequência. A gente tem alguns vídeos gravados que vão ao ar, mas para os stories e a minha presença aqui ativamente a gente vai esperar esses 5 dias", explicou a cantora em um vídeo compartilhado no Instagram.



A apresentadora do "Mestres da Air Fryer", da Band, também tranquilizou seus seguidores ao afirmar que está confiante no sucesso do procedimento. "Vai correr tudo bem, eu tenho certeza! Estou aqui em oração, vai dar tudo certo, é por um bem maior, é pra minha voz ficar melhor ainda do que já está e está tudo bem, está tudo certo, mas eu preferi avisar pra vocês não acharem que eu sumi", completou.