Naldo Benny recebe Marvvila e Arlindinho em gravação de projeto audiovisual no Rio

Rio - Nesta segunda-feira (20), Naldo Benny gravou seu primeiro audiovisual no pagode. O cantor de 45 anos reuniu nomes como Arlindinho e Marvvila no palco do Faro Beach Club, na Zona Sul Rio, para o projeto "Casa do Naldo".

O artista chegou ao evento acompanhado da mulher, Ellen Cardoso. Também prestigiaram as gravações a modelo Adriana Bombom e o cantor Suel, ex-vocalista do grupo Imaginasamba.

O novo trabalho marca a volta de Naldo Benny ao ritmo que marcou o início de sua carreira artística. O cantor foi backing vocal do grupo Disfarce e é o compositor da música "Depois do Amor", sucesso na voz de Belo.

