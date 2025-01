De quimono, Eliana vive experiência cultural no Japão com a filha - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 15:25

Rio - Eliana tem encantado os seguidores ao compartilhar momentos das férias no Japão ao lado da filha caçula, Manuela, de 7 anos. Durante a viagem, as duas aproveitaram para explorar a cultura do país asiático, vestindo quimonos, uma das vestimentas tradicionais japonesas. O clique foi feito na Arashiyama Bamboo Forest, em Kyoto.



"De férias, mas com meu coração no Brasil. Passando para agradecer mais uma vez a audiência do nosso domingo. Muito obrigada pelo carinho em nome da minha família para a sua família. Uma semana abençoada pra todos nós. Em breve mando novidades daqui", escreveu Eliana, que apresenta o programa The Masked Singer Brasil na TV Globo.



Assim que chegaram no país asiático no dia 13 de janeiro, a artista deu detalhes sobre o clima na região. "Está bem frio por aqui, mas o coração segue quentinho de felicidade por todas as coisas boas que estão acontecendo. Só tenho motivos para agradecer."



Além de Manuela, Eliana também é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto de sua antiga união com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, primogênito da cantora Elis Regina.