Nala, filha de Iza e Yuri Lima, encanta ao se fantasiar de personagem de 'Harry Potter' - Reprodução / Instagram

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, encanta ao se fantasiar de personagem de 'Harry Potter' Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 17:58 | Atualizado 20/01/2025 18:00

Rio - Nala, filha da cantora Iza e do jogador Yuri Lima, roubou a cena ao comemorar três meses de vida com uma festa inspirada no universo de "Harry Potter". Os papais fantasiaram a pequena de Hermione Granger, a amiga do bruxinho.



fotogaleria

"Você veio para mudar a minha vida", declarou Yuri Lima em publicação nas redes sociais, onde compartilhou fotos do evento.



A comemoração especial não passou despercebida pelos internautas, que se derreteram com a fofura da menina. "Ela com penteadinho é tudo de mais lindo", comentou uma seguidora. "A mais linda do mundo", destacou outra. "Deus abençoe vocês", desejou mais uma pessoa.