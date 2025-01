Carolina Dieckmann - Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2025 14:34

Rio - Carolina Dieckmann, de 46 anos, falou sobre o processo de perda de peso para interpretar a personagem Helena no filme "Pequenas Criaturas" durante uma interação com os seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (20). A atriz contou que fez um "jejum muito difícil", com acompanhamento médico, e comia apenas uma vez por dia. Ela ainda explicou o motivo de decidir manter o 'shape' mais sequinho.

"Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens", iniciou a artista, que está no elenco do remake de "Vale Tudo".

"Fiz um filme em julho, e achei que a personagem, com seu esgotamento emocional, seria bom que tivesse uma resposta no físico também. Então fiz jejum muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, recolocando as vitaminas que eventualmente não iria conseguir ter através da alimentação, porque estava comendo uma vez por dia. Mas me senti muito bem. Nos primeiros dias foi muito difícil, porque todas as mudanças radicais tem um impacto, mas depois me senti muito bem", relatou.

Carolina, então, alertou: "Acho que o que eu faço não serve para qualquer pessoa. A gente sempre tem que buscar o que é melhor para a gente, para fazer. E, óbvio, sempre com acompanhamento médico porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso".

Por fim, a artista disse que seu peso estabilizou desde o ano passado. "Depois que eu acabei de fazer o filme, eu não me preocupei em mudar de peso, até porque estou me sentindo super bem. Vou ficar assim até que eu tenha vontade ou necessidade ou um propósito para fazer alguma coisa com o meu corpo, eu vou ficar assim porque não estou tendo preocupação, fazendo dieta, meu peso estabilizou, talvez porque eu tenha feito muito tempo de jejum... eu não sei explicar o que aconteceu. O que aconteceu de fato é que eu parei de oscilar de peso desde julho".