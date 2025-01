Fábio Porchat e namorada, Priscila Castello Branco, nadam com tartarugas durante viagem - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/01/2025 09:41

Rio - Fábio Porchat, de 41 anos, e a namorada, Priscila Castello Branco, de 35, estão curtindo juntinhos uma viagem em Omã, no Oriente Médio. Através dos stories do Instagram, nessa segunda-feira (20), o casal compartilhou alguns registros 'turistando' pelo país.

fotogaleria

"É apertado, hein. Nossa, mas é a coisa mais linda do mundo. Minha cabeça ficou muito apertada", disse Porchat aos risos, enquanto passava entre rochas de uma gruta. Em seguida, o ator mostrou que eles nadaram com tartarugas em um cenário paradisíaco da ilha.Além disso, a atriz e humorista publicou que o casal visitou palácios e conheceu práticas locais. "É leilão de animais para reprodução e leite. Bem diferente do que já vi na vida", explicou Priscila. Durante o passeio cultural, eles também admiraram a paisagem do lugar ao subirem em um forte.Fábio e Priscila tornaram o namoro público em julho de 2023, mas os rumores de affair surgiram em janeiro. Nesse mesmo mês, Fábio anunciou o término do relacionamento de oito ano com a produtora Nataly Mega.