Serginho Herval sofreu um acidente doméstico no início deste mês - Reprodução do Instagram / Nah Germano

Serginho Herval sofreu um acidente doméstico no início deste mêsReprodução do Instagram / Nah Germano

Publicado 21/01/2025 07:26

Rio - O Roupa Nova usou o Instagram, nesta segunda-feira (20), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do baterista e cantor Serginho Herval, de 66 anos. O músico sofreu um acidente doméstico no início deste mês, feriu a perna e precisou passar por cirurgias. Em nota, a banda informou que o músico já está em casa, bem e que em breve voltará aos palcos.

fotogaleria

"Recentemente, Serginho sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na perna direita, exigindo a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Felizmente, ele está bem, já se encontra em casa em pleno processo de recuperação e, em breve, estará de volta aos palcos, pronto para retomar a agenda de shows de 2025", dizia o comunicado.

Neste mês, o Roupa Nova tem três shows marcados - dois deles acontecem em São Paulo, nos dias 24 e 25, e um no dia 26, em Apucarana, no Paraná. Em fevereiro, oito shows do grupo estão confirmados. Já em março, a banda realiza uma turnê internacional.