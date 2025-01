Eliezer, Viih Tube e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2025 18:33





fotogaleria Rio - Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, passará por um procedimento cirúrgico igual ao realizado por sua irmã, Lua. A cirurgia em questão é a frenectomia, que visa corrigir a disfunção oral. Segundo a fonoaudióloga Flávia Puccini, a irmã de Ravi precisou passar pela cirurgia duas vezes devido a uma cicatrização inadequada na primeira tentativa.

"A Lua fez o mesmo procedimento, mas fez duas vezes, então a primeira vez cicatrizou errado, que ela fez no hospital, e daí na segunda a gente fez isso, preparou toda a boquinha dela para refazer o procedimento dela, veio aqui no espaço refazer com a gente, com esse mesmo médico e comigo junto, e eu acompanhei todo o pós-cirúrgico", relatou.



A especialista destacou a importância do procedimento para a fala e a alimentação. "Eu vi até que tava conversando disso, porque eu falei, nossa, como a Lua tá falando bonitinho, ela falou assim, eu tenho certeza que tem a ver com essa linguinha, porque a cicatrização dela ficou boa, você vê a linguinha dela bonitinha, posicionada, então o desenvolvimento dela, da alimentação, de fala, tem toda relação com a linguinha, né?", explicou a fonoaudióloga.