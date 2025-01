Vanessa Giácomo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 16:37

Rio - Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 21, seu filho mais velho, Raul, completou 17 anos de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do herdeiro, fruto de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, em uma praia, e escreveu uma bela mensagem para ele. "Hoje é um dia super especial porque celebro a sua vida", começou o texto.

"Meu primogênito, desde que você chegou, mudou completamente meu mundo. Descobri em mim uma mãe preparada para encarar o desafio da maternidade. Obrigada por todos os desafios que você me fez enfrentar, por me ajudar a descobrir novas emoções e por tudo que me faz viver intensamente. Te amo, amo todo o seu jeito! Feliz aniversário! Viva você, meu amor!", declarou a mamãe coruja.

Além de Raul, Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira também são pais de Moisés, que completou 14 anos em maio do ano passado. Os dois, que se conheceram em 2004, durante a gravação da novela 'Cabocla', da TV Globo, se separaram em 2012. A atriz também é mãe de Maria, de nove anos, fruto de seu atual relacionamento com Giuseppe Dioguardi.