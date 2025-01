Wesley Safadão aproveita dia de esqui com a família - Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2025 10:42

Rio - Wesley Safadão, de 36 anos, está aproveitando as férias nos Alpes Franceses com a mulher, Thyane Dantas, de 33, e os filhos do casal, Ysis, 9, e Dom, 6. O primogênito do cantor, Yudhy, 14, fruto do antigo casamento com Mileide Mihaile, também viajou em família. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (20), o casal compartilhou vários registros.

"Nos divertindo muito no esqui em família", escreveu Thyane na legenda da publicação. No compilado de fotos, o quinteto posa juntinho e bem agasalhado. Eles se arriscaram e praticaram o esporte na neve. Para aliviar o frio, a família tomou banho em uma banheira aquecida ao ar livre.



O casal também tirou um tempinho para curtir a sós. "Jantar especial com o meu namorado", publicou a influenciadora nos stories do Instagram. Wesley e Thyane tornaram o relacionamento público em 2013. Em agosto de 2016, eles oficializaram a união.