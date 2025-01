De saia curtinha, Anitta dança muito em show de Xanddy Harmonia

Rio - Xanddy Harmonia, de 45 anos, se apresentou no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (20), e recebeu convidados pra lá de especiais. Um deles foi a cantora Anitta. No palco, os dois cantaram a música "Tic Nervoso" e empolgaram o público. A artista ainda entoou "Joga Pra Lua", "Ai Papai" e "Sei Que Tu Me Odeia".

Com um look preto, composto por cropped e saia curtinha, a Poderosa não economizou no rebolado e atraiu todos os olhares.

Além de Anitta, Péricles e a Banda Eva também participaram da apresentação. Mulher de Xanddy, Carla Perez também subiu ao palco em um momento e dançou muito ao lado do artista.

