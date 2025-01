Justin Bieber e Jack - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 19:19

Rio - O cantor Justin Bieber explodiu todos os limites da fofura nas redes sociais ao mostrar uma nova foto do seu filho, Jack, de 4 meses de vida, fruto do casamento com a modelo, Hailey Bieber. Nesta terça-feira, 21, ele compartilhou um álbum de fotos de momentos perto da natureza e com seus amigos.



No meio das fotos, ele exibiu um momento especial com o filho no colo. O bebê apareceu de costas enquanto era carregado pelo pai em um dia de inverno.



Nos comentários, os fãs reagiram ao clique de pai e filho. “Agora temos a cabecinha do Jack”, disse um seguidor. “Daqui a pouco ele posta o Jack para nós vermos, relaxem”, afirmou outro. “Nós te amamos, Jack”, declarou mais um.



Até o momento, Hailey e Justin não mostraram o rosto do filho publicamente. Até o momento, eles só mostraram parte do corpo do bebê para preservar a identidade dele.