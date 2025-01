Fábio Castro e Daniele Hypolito - reprodução Instagram

Publicado 21/01/2025 17:36 | Atualizado 21/01/2025 17:43

Rio - Fábio Castro revelou como tem sido acompanhar a participação de sua mulher, Daniele Hypolito, no Big Brother Brasil 25. Daniele relatou que tem dificuldade em socializar e que sente que os outros participantes não a procuram para conversar. Fábio afirmou que acompanhar essa situação de longe tem sido doloroso. "Partiu o meu coração", disse ele.



Sobre a relação com o irmão, Fábio acredita que Diego tem oferecido apoio dentro da casa. "Sempre achei que eles deveriam entrar juntos e não mudei minha opinião", comentou. Ele destacou que Diego tem se esforçado para ajudar a irmã. A crise de riso de Diego durante um desabafo de Daniele gerou críticas. Em entrevista à Quem, ele defendeu o cunhado, afirmando que o riso foi uma reação nervosa e não uma forma de desrespeito. "Ela soube que não era algo intencional", afirmou.Segundo Fábio, Daniele já enfrentou situações semelhantes fora do reality, principalmente após sua aposentadoria da ginástica. Ele enfatizou que ambos, Daniele e Diego, foram frequentemente deixados de lado, mas que suas conquistas não serão esquecidas.Apesar das dificuldades, Fábio acredita que Daniele e Diego não desistirão do programa. "Eles não desistem facilmente dos seus objetivos", declarou, citando a trajetória de sucesso da dupla na ginástica.