Victor Sarro comemora nascimento do terceiro filho - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 17:16

Rio - Victor Sarro, de 36 anos, comunicou o nascimento de seu terceiro filho, que veio ao mundo na última segunda-feira (20). O bebê é fruto do casamento do Humorista com a médica Maria Esther Tormin. Ele também é pai de Serena e Bela, frutos da antiga relação com Aline Finatti.

fotogaleria Nas redes sociais, Victor celebrou o momento especial. "20.01.2025. Meu filho, hoje começa nossa história! Você chegou para me ensinar sobre esperança. Sobre como a vida sempre nos dá novas chances, mesmo quando pensamos que já vimos de tudo. Prometo ser presente, ser paciente, e, acima de tudo, ser alguém em quem você possa se espelhar. Você é a continuação da minha história, mas também é um novo começo", escreveu.

O humorista destacou a mudança na paternidade com a chegada do novo herdeiro. "Hoje não nasceu apenas você; nasceu em mim um pai renovado, com mais vontade de acertar e com um coração ainda maior. Seja bem-vindo, meu filho. Eu vou lutar por você todos os dias, assim como luto pelas suas irmãs. E vou fazer de tudo para que você cresça cercado de amor, união e felicidade. Obrigado por me dar esse presente: a chance de ser melhor."

Sarro ainda homenageou a mulher e mandou um recado para as filhas e os demais familiares. "Obrigado por este presente! Sei que será uma leoa nessa criação e estarei sempre lado a lado alinhado com toda educação e amor a este pequeno que um dia será gigante! Você foi uma guerreira e só você sabe o quanto lutou pra esse pequeno chegar com o tanto de saúde que chegou! Você foi incrível, te amo", disse.

"Serena e Bela, minhas primeiras professoras nessa jornada, hoje vocês se formam como irmãs mais velhas e conto com vocês pra tudo meus amores! E a toda nossa família presente, obrigado pela vibração, companhia e parceria! Vocês são fundamentais!"