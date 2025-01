Helô Pinheiro posa de biquíni sem retoques e encanta seguidores - reprodução Instagram

Publicado 21/01/2025 18:51

Rio - Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, chamou a atenção ao publicar uma foto de biquíni em suas redes sociais. Ela estava aproveitando a estadia em um hotel de luxo localizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na imagem, Helô aparece vestindo um biquíni amarelo e um chapéu.



fotogaleria

"Dia de luz, festa de sol e eu aqui no bem bom do hotel! Sem retoque e sem filtro com as imperfeições da idade", declarou Helô. A postagem recebeu diversas mensagens de carinho de seus seguidores, que elogiaram sua aparência aos 81 anos.Nos comentários, admiradores destacaram a beleza de Helô Pinheiro. "Sempre linda, em todas as fases da vida ", afirmou um seguidor. "Atemporal", escreveu outro. "Vejo que o paraíso existe", brincou um fã. "Uau que Deusa mais linda está de parabéns", elogiou outro seguidor.