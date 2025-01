Iza posa de biquíni vermelho - reprodução Instagram

Publicado 21/01/2025 15:05 | Atualizado 21/01/2025 15:16

Rio - A cantora Iza usou suas redes sociais para compartilhar como está seu corpo quatro meses após o nascimento de sua filha, Nala. Nos Stories do Instagram, Iza surgiu em um vídeo gravado no espelho de seu quarto. Usando um biquíni vermelho, ela apareceu mexendo nos cabelos enquanto mostrava um pouco do abdômen.



A legenda da postagem destacou o bom humor da artista: "Mamãe verificando se ainda sabe biscoitar". A publicação contou com uma música lenta ao fundo, complementando o momento. Iza é mãe de Nala, sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. A cantora compartilha com seus seguidores vários momentos da rotina materna, demonstrando como tem sido sua jornada pós-parto.