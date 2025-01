Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2025 14:15 | Atualizado 21/01/2025 15:25

Rio - Camilla de Lucas surpreendeu seus seguidores ao compartilhar no Instagram, o antes e depois de sua barriga após 14 dias de treinos e alimentação equilibrada. "Não gastei R$ 1 com lipo LAD", comemorou. A ex-BBB mostrou fotos e vídeos que evidenciam sua evolução e explicou sobre as transformações no metabolismo ao longo dos anos.

"Gente, e essa foto de antes e depois?! E detalhe: não tem lipo LAD! Eu sempre postei conteúdos na época do YouTube querendo ganhar peso, porque sempre fui muito magra. Tenho 1,79 m e já cheguei a pesar 53 kg. Eu era muito, muito magrinha, e tinha dificuldade. Só que hoje, o tempo passou - isso lá em 2017, 2018 - já estamos em 2025, estou com 30 anos e o corpo muda", afirmou.



A influenciadora comentou sobre as mensagens que recebe em relação ao seu corpo. "'Ai, está grávida', 'ai, barriguinha de grávida'. Não, gente. Comentar esse tipo de coisa é muito inconveniente se a pessoa não comentou que está grávida. Mas meu corpo mudou", disse.



Ela relembrou momentos difíceis, como a dificuldade para recuperar o peso após a participação no reality show. "Consegui ganhar 11 kg, estava na minha melhor fase, superfeliz, mas aí teve pandemia, em 2020 parei de malhar, não tinha o que fazer, entrei no BBB em 2021 e, no BBB fiquei muito magra. Não tinha coxa: era canela, joelho e canela. E, desde então, eu estava tentando recuperar meu peso, porque eu vinha comendo tudo que via pela frente. Ganhei peso, chegou fim do ano, fui me pesar na academia, tinha dificuldade de chegar no 68 kg e nem vou falar com quantos quilos estou agora!", explicou.



Planos para 2025

Camilla revelou que pretende manter uma rotina mais saudável no próximo ano, com treinos regulares de musculação e cardio, além de uma alimentação equilibrada, cortando lanches e doces de segunda a sexta-feira. "A cada evolução, eu vou mostrando pra vocês", destacou.



Ela também comentou sobre o desejo de buscar acompanhamento profissional com uma nutricionista, assim que estiver adaptada à nova rotina.