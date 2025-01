Ao lado dos carnavalescos da Grande Rio, Gardênia Cavalcanti confere croqui da fantasia que usará no desfile - Divulgação

Ao lado dos carnavalescos da Grande Rio, Gardênia Cavalcanti confere croqui da fantasia que usará no desfileDivulgação

Publicado 23/01/2025 13:55 | Atualizado 23/01/2025 13:58

Rio - A apresentadora Gardênia Cavalcanti visitou o barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, nesta quarta-feira (24). Na ocasião, a comunicadora, que integra o time de musas da Tricolor de Caxias, recebeu o croqui da fantasia de 2025 pelas mãos dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O enredo exalta a cultura do Pará.

Gardênia, estrela do "Vem com a Gente", na Band Rio, aproveitou para fazer gravações do seu novo programa, o "Band Verão", que será exibido nas próximas semanas para todo o Brasil. A atração mistura informação com muita diversão e música. Nomes como Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Gustavo Mioto, Xamã e Dilsinho estão entre os convidados da temporada.Além dos musicais, o programa trará entrevistas e matérias em pontos turísticos e em outros lugares que refletem a alma carioca. Em um dos quadros, Gardênia, que também é embaixadora de projetos sociais, levará convidados para visitar o Cristo Redentor por dentro.Durante a visita ao barracão da Grande Rio, a apresentadora recebeu, ainda, o carinho do presidente de honra Jayder soares e do promoter David Brazil, tradicional destaque da escola da Baixada.