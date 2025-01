Nelson Malfacini / Imperatriz - Ensaio de rua da Imperatriz acontece na Euclides Faria, em Ramos

Nelson Malfacini / ImperatrizEnsaio de rua da Imperatriz acontece na Euclides Faria, em Ramos

Publicado 23/01/2025 09:32

Rio - Atual vice-campeã do Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense segue com força total na sua rotina de ensaios. E a agenda do fim de semana será bastante intensa, com três ensaios consecutivos.

Na sexta-feira (24), a escola realiza o ensaio de canto, com a presença de sua comunidade e dos segmentos, na quadra da Rua Professor Lacé, em Ramos, a partir das 20h.

Já no sábado (25), a agremiação desembarca na Estrada Mirandela, em Nilópolis, na Baixada, para o "Encontro de Quilombos", ao lado da Beija-Flor, a partir das 18h.

O encerramento da maratona será no domingo (26), na Euclides Faria, em Ramos, com o tradicional ensaio de rua. A concentração é a partir das 16h.

Com o enredo "Ómi Tútú ao Olúfon – água fresca para o senhor de Ifón", do carnavalesco Leandro Vieira, que conta a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô, a Imperatriz será a segunda escola a desfilar na noite de domingo de Carnaval, 2 de março.