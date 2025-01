Jaquelline é a nova musa da Unidos de Padre Miguel - Anderson Macedo / Divulgação

Publicado 21/01/2025 15:06

Rio - Campeã de "A Fazenda 15", da Record, Jaquelline é a nova musa da Unidos de Padre Miguel! O anúncio foi feito pela agremiação, nesta terça-feira (21), no Instagram. Essa será a primeira vez que a influenciadora digital e ex-BBB desfilará no chão da Marquês de Sapucaí.

"A Unidos de Padre Miguel tem a alegria de anunciar Jaquelline, nossa nova musa para o Carnaval 2025!

Natural de Rondônia e campeã do reality show A Fazenda 15, ela traz toda a sua garra e brilho para enfeitar ainda mais nossa Avenida. Há 7 anos no Carnaval, Jaquelline já mostrou sua paixão pela festa e promete dar um show de beleza, carisma e samba no pé. Estamos ansiosos para vê-la representando a força da nossa comunidade com toda a sua energia", diz o comunicado.







Em nota, Jaquelline comentou sua participação no carnaval carioca. "Estou muito emocionada e honrada por estrear na Sapucaí como musa da Unidos de Padre Miguel! E agora, esse ano, em três escolas será desafiador demais, mas vai ser incrível, tenho certeza", apostou ela, que, em São Paulo, desfila na Vila Maria e Barroca Zona Sul.

O convite para a beldade integrar o time da Unidos de Padre Miguel surgiu no ano passado. "Aceitei de coração aberto, porque sempre sonhei em fazer parte dessa festa grandiosa. Vai ser um desafio dividir meu coração entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas estou pronta para dar o meu melhor e viver intensamente cada momento desse Carnaval inesquecível!", declarou.

A Unidos de Padre Miguel levará para a Avenida o enredo Egbé Iyá Nassô", assinado pelos carnavalescos Alexandre Lousada e Lucas Milato. A escola de samba desfilará na Marquês de Sapucaí no dia 2 de março.