Chloé, nova musa da Porto da Pedra - Divulgação

Chloé, nova musa da Porto da PedraDivulgação

Publicado 21/01/2025 09:36

Rio - Chloé foi anunciada como nova musa da Porto da Pedra, reforçando o time de beldades da agremiação de São Gonçalo, que desfila pela Série Ouro.

A escolhida começou no mundo do samba durante sua passagem por Barcelona através da amiga e professora Sarah Pallares. Atualmente também faz parte da equipe Poderosas do Samba.

"Espero representar da melhor forma a escola e poder compartilhar todo meu respeito, amor e paixão pelo mundo do samba. É um privilégio voltar a desfilar com a Porto da Pedra. Darei o meu melhor para honrar essa posição de musa", celebra Chloé.