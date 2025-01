Viviane Araújo e Flávia Alessandra posam juntas em evento no Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 49 anos, e Flávia Alessandra, de 50, prestigiaram o evento "Salgueiro convida União da Ilha", na quadra da vermelho e branco, neste neste sábado (18). As artistas capricharam nos looks para o agito e deram um show de beleza e boa forma no local. Elas, claro, também sambaram muito.

Rainha de bateria, Viviane Araújo roubou a cena, como de costume, ao usar um vestido dourado. Ela se esbaldou à frente da Furiosa e tocou tamborim. Intérprete de Rosana em "Volta por Cima", a artista também se divertiu ao lado do amigo de longa data, Aílton Graça, que dá vida a Edson, marido de sua personagem, na novela. Marido de Vivi, Guilherme Militão trocou beijos e carinhos com a amada na ocasião.

Musa da escola, Flávia esteve no evento acompanhada do marido, o apresentador Otaviano Costa, e da filha, Giulia Costa, fruto da antiga união com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). Eles fizeram a alegria dos fãs ao atenderem alguns pedidos de fotos. "A energia que só meu Salgueiro tem", afirmou a atriz em uma publicação feita no Instagram Stories.

A atriz Carla Cristina Cardoso, a Iolanda de "Garota do Momento" também marcou presença no evento.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

Relatar erro