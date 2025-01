Sabrina Sato e Nicolas Prattes prestigiam feijoada e show de Martinho na quadra da Vila

Rio - Sabrina Sato prestigiou a feijoada que aconteceu neste domingo (19) na quadra da Unidos de Vila Isabel, na Zona Norte. Na ocasião, o cantor e compositor Martinho da Vila fez uma apresentação especial.

A rainha de bateria da agremiação mostrou samba no pé na companhia do marido, o ator Nicolas Prattes. O carnavalesco Paulo Barros também marcou presença.

A apresentadora apostou em um look rosa composto por vestido e luvas, mas deixou em evidência a aliança do casamento com o ator. Os dois subiram ao altar em cerimônia realizada no dia 10 de janeiro na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo