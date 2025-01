Karen Lopes é musa da Grande Rio - Divulgação/Léo Cordeiro

Publicado 19/01/2025 21:15

Rio - A apresentadora Karen Lopes escolheu look temático para mais um ensaio de rua da Acadêmicos do Grande Rio. A musa da Vermelho e Verde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apareceu vestida de onça, com botas douradas e um rabo de cavalo trançado de mais de um metro de comprimento.

fotogaleria "Contratei um styling para cuidar dos looks das minhas apresentações. Quero, por meio da minha imagem e do que visto, transmitir um pouco do enredo da Grande Rio. Acho que isso desperta a curiosidade das pessoas, incentivando-as a conhecer mais sobre o espetáculo que levaremos para a Sapucaí", explicou.

Karen também aderiu a uma rotina intensa de treinos para o desfile na Marquês de Sapucaí. "Em duas semanas perdi 4 kg. Faço dieta, treino de segunda a sábado e tenho aulas de samba que duram cerca de quatro horas. Os ensaios de rua e de quadra também ajudam, já que passo várias horas sambando", revelou.

Para o Carnaval 2025, a Grande Rio levará para avenida o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", que é uma homenagem ao estado do Pará.