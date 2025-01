Sabrina Sato participa do ensaio da Gaviões da Fiel - Leo Franco / Agnews

Publicado 18/01/2025 09:47 | Atualizado 18/01/2025 12:41

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, participou do ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (17), após voltar da viagem de lua de mel com o marido, Nicolas Prattes, de 27. Como de costume, a apresentadora, que é rainha de bateria da escola, deu um show de samba no pé. Simpática, ela também atendeu aos pedidos de fotos dos fãs e recebeu o carinho dos admiradores.

Para o ensaio, Sabrina caprichou no look, que contava com um calcinha asa-delta, argolas e um acessório na cabeça. A produção ainda contava com piercings fakes no rosto. "Alô fiel. Esse carnaval é nosso", escreveu a artista em uma publicação feita no Instagram.

Neste ano, a Gaviões da Fiel levará ao Anhembi o enredo Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro) para apresentar os rituais com máscaras, um símbolo da diversidade das etnias presentes no continente africano.

Além da Gaviões, Sabrina também reina à frente da bateria da Vila Isabel no carnaval deste ano. A agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.