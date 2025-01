Viviane Araujo e mais famosas participam do ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Várias famosas marcaram presença no o ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (16), e se esbaldaram. Com um look prateado, Viviane Araújo exibiu as curvas e deu um show de samba no pé. Rainha de bateria da agremiação, a atriz também esbanjou simpatia no local.

Musas da vermelha e branca, Cacau Protásio, Rebecca e Flávia Alessandra também brilharam durante o ensaio, assim como Thaís Vasconcellos, mulher de Ferrugem, que vai desfilar como semi-destaque. O pagodeiro, inclusive, fez questão de acompanhar a amada na ocasião.

Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

