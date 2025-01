Gabi Martins arrasa em ensaio da Vila Isabel - Anderson Bordê / AgNews

Gabi Martins arrasa em ensaio da Vila IsabelAnderson Bordê / AgNews

Publicado 16/01/2025 10:39 | Atualizado 16/01/2025 10:40

Rio - A cantora Gabi Martins, de 28 anos, marcou presença no ensaio de rua da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (15). Musa da agremiação, a ex-BBB sambou muito e esbanjou simpatia. Usando um vestido brilhoso e com franjas, a loira exibiu o corpão em forma.

fotogaleria

"Foi muito legal, muito massa", comentou Gabi em um vídeo publicado no Instagram Stories. Outras integrantes da escola, Monique Rizzeto, Dandara Barreto, Anna Karolina, Kauany da Glória, Dandara Oliveira, Vivi Winkler e Luiza Caldi também se esbaldaram no ensaio.

A Vila Isabel levará para o Carnaval 2025 o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. A azul e branca será a última agremiação a desfilar na segunda-feira, 3 de março, na Marques de Sapucaí.