Dira Paes é anunciada no desfile da Grande Rio em 2025 - Reprodução/Instagram

Dira Paes é anunciada no desfile da Grande Rio em 2025Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 20:37 | Atualizado 13/01/2025 20:40

Rio - A Acadêmicos do Grande Rio anunciou nesta segunda-feira (13) que a atriz Dira Paes vai participar do desfile de 2025 da escola no Grupo Especial do carnaval do Rio.



A atriz é oriunda do Pará, estado que será homenageado no enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", defendido pela escola este ano na Sapucaí.





"Mais uma tricolor na Sapucaí em 2025! @dirapaes desfilará com a Grande Rio no @riocarnaval! Figurino em mãos e vem surpresa por aí", publicou a agremiação no Instagram, junto com uma foto da atriz ao lado do presidente Milton Perácio, dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora e do presidente de honra Jayder Soares.