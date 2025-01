Tati Minerato vai a feijoada na Estácio de Sá e ensaio na Mocidade - Arquivo Pessoal / Wellington Moura/Palmer Assessoria de Comunicação

Tati Minerato vai a feijoada na Estácio de Sá e ensaio na MocidadeArquivo Pessoal / Wellington Moura/Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 12/01/2025 12:07

Rio - Vivenciando uma verdadeira maratona no período pré-Carnaval, Tati Minerato precisou se organizar para estar em dois lugares neste sábado (11). Rainha de bateria na Estácio de Sá, ela iniciou os compromissos na feijoada na quadra da escola de samba, na Zona Central. Em seguida, a musa da Mocidade Independente de Padre Miguel se encaminhou para a Zona Oeste para mais um ensaio de rua da agremiação.

Na quadra da Estácio, Tati fez questão de saborear a feijoada preparada pelas baianas da escola: "Eu nunca resisto a esta feijoada. Como sem culpa. É feita com tanto amor e eu como com tanta satisfação que acredito que nem vai me engorda", brincou.

Mostrando que tem samba no pé, a rainha se acabou à frente da bateria Medalha de Ouro, comandada pelo mestre Chuvisco. Para a ocasião, Tati apostou em um look brilhoso. Ela escolheu um vestido branco curto, com pedras furta-cor e um decote ousado.

Depois, a musa da Mocidade se encaminhou para o ensaio de rua da escola. "Estou sambando tanto que corro o risco de emagrecer sem querer. Com certeza vou chegar à Sapucaí mais slim, mais seca e definida", disse ela, que trocou de figurino e surgiu com um look ainda mais ousado, composto por uma estrutura de correntes e pedrarias douradas e transparentes, com detalhes de moedas e uma minissaia.

Sobre os compromissos com as duas agremiações, Tati destacou: "É uma honra poder representar essas duas grandes escolas. Me dedico ao máximo para estar presente nos eventos e ensaios, pois o samba é minha paixão e respeito muito a história e o trabalho de cada comunidade".